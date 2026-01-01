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    Adapter M | Kärcher

    Schwarzes Kunststoffadapterstück mit geriffelter Oberfläche und zylindrischer Form, seitlich liegend.

    Adapter M

    Bestellnummer: 2.643-950.0

    Adapter zum Anschluss alter Pistolen (Pistole M, 96, 97) an neue Strahlrohre. Geeignet für Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger bis Baujahr 2010.