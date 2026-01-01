Adapterset Verlängerungsschlauch | Kärcher

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Bestellnummer: 2.643-037.02-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
80 x 45 x 61