Adapterset Verlängerungsschlauch | Kärcher

2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.

Quick-Connect Nachrüstset Zum Nachrüsten aller Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992 mit Quick Connect-Anschluss-System Messinganschluss Einfacher Wechsel und schneller Anschluss der Pistole per Quick Connect. Quick Connect-System Besonders anwenderfreundlich.