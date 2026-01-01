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    Adapterset Verlängerungsschlauch | Kärcher

    Zwei Kärcher Adapter: links ein schwarzer Kunststoffadapter, rechts ein Messingadapter mit Gewinde.

    Adapterset Verlängerungsschlauch

    Bestellnummer: 2.643-037.0

    2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.