Luftreiniger AF 20 | Kärcher

Perfekte Luftreinigung für kleine Räume, Kinderzimmer und Einzelarbeitsplätze: Der Luftreiniger AF 20 befreit durch sein mehrlagiges Filtersystem die Innenraumluft von Allergenen, Schadstoffen und Krankheitserregern. Weitere Features sind: die Aktivkohleschüttung, ein Display zur numerischen Anzeige der Luftqualität in PM2,5-Partikeln in µg/m³ und die Anzeige der Luftqualität über einen Farbcode. Darüber hinaus punktet der Luftreiniger mit seiner Timer-Funktion, einer Kindersicherung (Lock-Funktion), einem Nachtmodus und flüsterleisem Betrieb, einer Filtereffizienz von 99,95 % bei 0,3-µm-Partikeln sowie einem hochwertigen Lasersensor für den Automatikmodus. Das heißt: Der Automatikmodus und die Leistungsstufe passen sich automatisch an den Grad der Luftverschmutzung an. Außerdem beträgt die Filterstandzeit rund 1 Jahr, abhängig von Luftverschmutzung und Nutzungsintensität.

High Protect 13 Filter HEPA-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen. Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen. Dual Air Inlet System Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet. Display Anzeige der Luftqualität in µg/m³ sowie des Filter- und Gerätestatus. Quiet Operation Laufruhige Motoren und Ventilatoren und geräuscharme Luftführungen. Automatikmodus Der Sensor steuert den Automatikmodus u. passt die Leistung der Luftqualität an.