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    Luftreiniger AF 50 Signature Line | Kärcher

    Weißer Kärcher Luftreiniger mit digitalem Display, das Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigt. Schwarze Oberseite mit Lüftungsschlitzen.

    Luftreiniger

    AF 50 Signature Line

    Bestellnummer: 1.024-826.0

    • Ideal geeignet für Räume von 50 – 100 m², max. Luftdurchsatz 520 m³/h
    • Lasersensorik, Automatikmodus, Display, HEPA- und Aktivkohlefiltration
    ¹⁾
    Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.