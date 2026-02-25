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    Fenstersauger - streifenfrei Fenster reinigen | Kärcher

    Akku-Fenstersauger

    Streifenfrei. Schnell. Multifunktional. Der Akku-Fenstersauger sorgt für streifenfreie Sauberkeit – und das ohne tropfendes Schmutzwasser. Dabei reinigt der Fenstersauger nicht nur Fenster schnell und effizient, sondern alle glatten Oberflächen wie unter anderem Kochfelder, Spiegel, Türen und Fliesen.

    Bring back the WOW. Auf allen glatten Oberflächen.

    Akku-Fensterrreiniger

    Streifenfrei sauber. Dreimal schneller. Nicht nur für Fenster.

    Mit dem Kärcher Akku-Fenstersauger sparen Sie sich Zeit und Mühe. Die Absaugfunktion des Fenstersaugers sorgt für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der handliche und ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt. Der Fensterreiniger ist für alle glatten Flächen wie unter anderem Spiegel, Kochfelder, Türen, Fliesen und Tische geeignet.

    Dreimal schneller Fensterputzen mit dem Kärcher Window Vac

    Dreimal schneller

    Mit einem Kärcher Fenstersauger geht das Fensterreinigen 3-mal schneller als von Hand.

    Streifenfreie Sauberkeit mit dem Kärcher Window Vac

    Keine Streifen

    Streifenfreie Sauberkeit durch hochwertige Abziehlippe und innovative Absaugfunktion.

    Kärcher Fenstersauger reinigen ohne tropfendes Schmutzwasser

    Keine Tropfen

    Die Fenstersauger saugen das Wasser schnell und zuverlässig von der Scheibe – ohne tropfendes Schmutzwasser.

    Kärcher Original als Erfinder des Akku-Fensterreinigers

    Das Original

    Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Akku-Fenstersaugers.

    Kärcher Fenstersauger für alle glatten Oberflächen

    Ein multifunktionaler Allrounder: Der Akku-Fenstersauger von Kärcher reinigt neben Fenstern nahezu alle glatten Oberflächen wie unter anderem Autoscheiben, Spiegel, Duschkabinen, Kochfelder, Glastische und Arbeitsflächen.

    wv_window

    Fenster reinigen

    Die Reinigung von Fenstern war noch nie einfacher. Nutzen Sie unseren Akku-Fenstersauger für streifenfreie Ergebnisse in Sekunden. Zu den Tipps.

    wv_shower

    Duschkabine reinigen

    Duschkabinen und geflieste Wände in Dusche und Bad schnell und mühelos absaugen.

    wv_liquids

    Flüssigkeiten aufsaugen

    Mit den Kärcher Fenstersaugern saugen Sie kleine Mengen verschütteter Flüssigkeiten von Oberflächen auf.

    wv_kondens

    Kondenswasser aufsaugen

    Saugen Sie mit den Akku-Fenstersaugern von Kärcher schnell überflüssige Feuchtigkeit von Scheiben auf.

    Einfache Vorreinigung

    Vorbereitung ist alles: Für ein optimales Reinigungsergebnis muss die Scheibe oder die jeweilige Oberfläche zunächst vorgereinigt und befeuchtet werden. Erst danach kommt der Fenstersauger WV zum Einsatz und kann das Schmutzwasser absaugen. Für die optimale Vorreinigung gibt es 2 Optionen: die Sprühflasche Standard und die Sprühflasche Extra.

    Sprühflasche WV 2

    Sprühflasche Standard

    mit Mikrofaser-Wischbezug. Erleichtert das Einwischen sämtlicher glatter Flächen.

    Sprühflasche WV 5 Extra

    Sprühflasche Extra

    mit Mikrofaser-Wischbezug und verstellbarem Einwischer für variables Befeuchten – ideal auch für Sprossenfenster.

    Streifenfrei sauber in 3 Schritten mit Sprühflasche und Akku-Fenstersauger

    Glasscheibe mit Sprühflasche einsprühen.

    1. Einsprühen

    Zuerst die Glasscheibe mit Reinigungsmittel einsprühen.

    Glasscheibe mit dem Aufsatz der Sprühflasche reinigen.

    2. Reinigen

    Dann das Fenster einwischen.

    Glasscheibe mit Kärcher Fenstersauger absaugen.

    3. Absaugen

    Abschließend das Schmutzwasser absaugen. Fertig.

    Starke Auswahl: die Akku-Fenstersauger von Kärcher

    Scheiben streifenfrei absaugen mit dem Fenstersauger WV 6.

    WV 6 – der Spitzenleister. Der Fenstersauger mit langer Akkulaufzeit und Abziehlippe mit Liquid-Silicone-Technologie.

    > Zum WV 6 Plus 

    Glasscheibe reinigen mit dem Fenstersauger WV 2.

    WV 2 – der Allrounder. Der Fenstersauger mit besonders geringem Gewicht und komfortabler Anwendung.

    > Zum WV 2 Plus N

    KNOW HOW: TIPPS ZUM FENSTERPUTZEN

    Fenster putzen gehört zu den unbeliebtesten Hausarbeiten. Es ist zeitaufwändig und anstrengend – leider ist das Ergebnis ist häufig nicht einmal zufriedenstellend, da sich nach dem Putzen oft noch Schlieren auf den Fensterscheiben abzeichnen. Unser Kärcher Akku-Fenstersauger namens Window Vac (WV) war der weltweit erste Fenstersauger. Mit unseren Tipps werden die Fenster schnell und streifenfrei sauber.

    ZUM KÄRCHER KNOW HOW
    Fenster putzen