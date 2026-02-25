Akku-Grasschere und Strauchschere | Kärcher

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Die Kärcher Akku-Gras- und Strauchscheren eignen sich perfekt für feine und präzise Arbeiten in Ihrem Garten. Dank des bewährten 2-in-1-Systems lassen sich Sträucher, Hecken und Buschgewächse, aber auch kleinere Rasenflächen schnell und einfach zurechtschneiden. Das Ergebnis sind saubere Kanten, die Ihrem Garten ein gepflegtes Erscheinungsbild verleihen.
Müheloser und werkzeugloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser. Dadurch können verschiedene Arten der Gartenarbeit durchgeführt werden, ohne mehrere Geräte zu benötigen.
Die Grasscheren dienen zum Kürzen von Rasenkanten rund ums Haus, das Blumenbeet, den Gemüsegarten oder auch die Terrasse – gerade dort, wo der Rasenmäher nicht hinreicht.
Die Strauchscheren machen das Kürzen und Modellieren von Sträuchern und Büschen kinderleicht.
Die doppelseitigen Klingen sind besonders scharf und ermöglichen ein exaktes Schnittbild an Gras und Sträuchern. Die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Klingen (bei GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus) sind besonders langlebig und erfordern weniger Wartung.
Die ergonomische Lösung für das Schneiden von Rasenkanten: Mit diesem Stiel können Sie die Arbeitshöhe flexibel einstellen, sodass Sie sich beim Schneiden Ihrer Rasenkanten nicht bücken müssen. Die Verlängerung ist speziell für die Akku-Grasscheren GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus entwickelt worden. Der Stiel ist in einer Arbeitshöhe zwischen 74 und 116 Zentimetern stufenlos verstellbar.
Zum platzsparenden Verstauen.
Für angenehmen Halt auch bei längeren Arbeiten.
Dank integrierter LED-Anzeige (GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus).
Wechselakkusystem: 18 V Battery Power
Nutzung mit Teleskopstange möglich: nein
Schnittlänge Strauchmesser: 20 cm
Schnittbreite Grasmesser: 12 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung*: 100 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt*: 800 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt*: 1000 m
Gewicht mit Grasmesser und Akku: 1,7 kg
*mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku
Wechselakkusystem: Akku fest verbaut
Nutzung mit Teleskopstange möglich: ja
Schnittlänge Strauchmesser: 11 cm
Schnittbreite Grasmesser: 8 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung: 50 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt: 400 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt: 500 m
Gewicht mit Grasmesser und fest verbautem Akku: 0,6 kg
Die Akku-Gras- und Strauchschere GSH 18-20 Battery ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.
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