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    Akku-Heckenscheren | Kärcher

    Akku-Heckenscheren

    Ob als Grundstücksgrenze, Sichtschutz oder zur Zierde: Egal, wozu Hecken oder Büsche dienen, die besonders handlichen und leistungsstarken Akku-Heckenscheren von Kärcher bringen sie mühelos und messerscharf in Form.

    Ein Mann schneidet mit einer Kärcher Akku-Heckenschere seine Hecke von oben auf eine Länge

    Die Kärcher Akku-Heckenscheren und Teleskop-Heckenschere

    Merkmale der Akku-Heckenscheren

    Illustration: der Drehgriff der Kärcher Akku-Heckenschere

    180° drehbarer Handgriff

    Der um 180° drehbare Handgriff bei den Modellen HGE 36-60 Battery und HGE 18-50 Battery verhindert, dass Arme und Schultern ermüden, und sorgt dank der Griffelemente für ein ergonomisches Arbeiten mit sicherem Halt.

    ein Zeigefinger bedient einen Schalter an der Kärcher Akku-Heckenschere

    2-stufige Geschwindigkeitsregulierung

    Die HGE 36-60 Battery Akku-Heckenschere besitzt eine 2-stufige Geschwindigkeitsregulierung. Per Schalter kann je nach Astdicke zwischen maximaler Kraft und maximaler Geschwindigkeit gewählt und so die Schnittgeschwindigkeit manuell eingestellt werden.

    eine Hand demonstriert das Arbeitsprinzip des Schnittgutkehrers der Kärcher Akku-Heckenschere

    Schnittgutkehrer

    Durch den Schnittgutkehrer werden abgeschnittene Äste und Zweige direkt auf den Boden befördert, anstatt in die Hecke zu fallen, wo sie – speziell beim horizontalen Schnitt – mühsam entfernt werden müssten (HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery).

    Kärcher: Akku-Heckenschere

    Diamantgeschliffenes Messer

    Die Messer unserer Akku-Heckenscheren sind diamantgeschliffen und sorgen für ein präzises Schnittergebnis.

    Ein Mann kürzt seine Hecke nahe einer Wand mit der Kärcher Akku-Heckenschere

    Führungsschutz

    Bei den Akku-Heckenscheren HGE 36-60 Battery und HGE 18-50 Battery verhindert der Führungsschutz Schäden an Gebäuden und am Messer. Dank der zusätzlich integrierten Aufhangöse lassen sich neben Beschädigungen an Gebäuden und am Messer auch Schäden an Böden vermeiden.

    2 Hände halten eine Kärcher Akku-Heckenschere

    2-Hand-Sicherheitsschaltung

    Die 2-Hand-Sicherheitsschaltung der Akku-Heckenschere verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Geräts.

    Das Sägeblatt der Kärcher Akku-Heckenschere nähert sich Zweigen

    Sägefunktion

    Die Sägefunktion der Modelle HGE 18-50 und HGE 36-60 ist besonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen.

    Akkuwechsel bei der Kärcher Akku-Heckenschere

    Starker Lithium-Ionen Akku mit LCD-Display

    Der 18 V bzw. 36 V Lithium-Ionen Akku, welcher wahlweise bei unseren Heckenscheren zum Einsatz kommt, besitzt ein integriertes LCD-Display, das Nutzern in Echtzeit die verbleibende Restlaufzeit und die Akkukapazität anzeigt.

    Merkmale der Akku-Teleskop-Heckenschere

    Verlängerungeinsatz bei der Kärcher Teleskop-Heckenschere

    Verlängerungseinsatz

    Ermöglicht den Schnitt hoher Hecken. Praktischerweise lässt sich der Verlängerungseinsatz mit wenigen Handgriffen entfernen, sodass die Teleskop-Heckenschere platzsparend verstaut werden kann.

    der Schneidekopf der Kärcher Akku-Heckenschere in verschiedenen Stellungen

    Abwinkelbarer Schneidkopf

    Die 4 Stufen im Bereich von 115° ermöglichen den Schnitt unterschiedlicher Konturen und gewährleisten gleichzeitig eine gute Arbeitshaltung in der jeweiligen Position. Das garantiert beim Schneiden der Heckenoberseite eine optimale Schnittführung.

    die Kärcher Akku-Heckenschere mit Schnittgutkehrer im Einsatz an einer Hecke

    Schnittgutkehrer

    Damit landet der Heckenschnitt nicht in, sondern praktischerweise vor der Hecke. Das spart Zeit und gewährleistet sicheres Arbeiten, da keine Schnittreste ins Gesicht fallen.

    von oben: Eine Frau schneidet ihre Hecke mit Hilfe der Kärcher Akku-Teleskop-Heckenschere

    Praktische Sägefunktion

    Durch die integrierte Sägefunktion können auch dickere Äste geschnitten werden.

    Ein Mann arbeitet mit der Kärcher Akku-Heckenschere über Kopf und nutzt einen Schultergurt

    Mitgelieferter Schultergurt

    Die optimale Gewichtsverteilung verhindert das Ermüden der Arme bei langen Arbeiten.

    Akku-Heckenschere dicht an einer Hecke

    Fest verbauter Führungsschutz

    Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.

    18 V Kärcher Battery Power

    HGE 2-18 Battery Set

    Das Leichtgewicht für müheloses und kräfteschonendes Arbeiten: die Akku-Heckenschere HGE 2-18 mit diamantgeschliffenem Messer für ein präzises Schnittergebnis.

    Spannung: 18 V
    Schnittlänge: 45 cm
    Zahnabstand: 18 mm
    Leistung je Akkuladung: max. 170 m²*
    Ladegerät inklusive: Standardladegerät Kärcher Battery Power 18 V
    Akku inklusive: 18 V/2,0 Ah

    Drehbarer Handgriff: nein
    2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: nein
    Schnittgutkehrer: nein

    * Maximale Leistung mit 18 V / 2,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    HGE 3-18 Battery Set

    Die akkubetriebene Heckenschere HGE 3-18: Der drehbare Handgriff und der Schnittgutkehrer garantieren einen komfortablen Heckenschnitt.

    Spannung: 18 V
    Schnittlänge: 50 cm
    Zahnabstand: 22 mm
    Leistung je Akkuladung: max. 190 m²*
    Ladegerät inklusive: Schnellladegerät Kärcher Battery Power 18 V
    Akku inklusive: 18 V/2,0 Ah

    Drehbarer Handgriff: ja
    2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: nein
    Schnittgutkehrer: ja

    * Maximale Leistung mit 18 V / 2,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    PHG 2-18

    Heckenschnitt ohne Leiter? Mit der Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 2-18 ist das kein Problem. Dank des abwinkelbaren Schneidkopfs kann der Heckenschnitt bequem vom Boden aus erfolgen.

    Spannung: 18 V
    Schnittlänge: 45 cm
    Zahnabstand: 18 mm
    Leistung je Akkuladung: max. 180 m²*
    Akku und Ladegerät: nicht im Lieferumfang enthalten

    Abwinkelbarer Schneidkopf: ja (6 Stufen), 125°
    Schnittgutkehrer: ja

    * Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    36 V Kärcher Battery Power

    HGE 36-60 Battery Set

    Die HGE 36-60 Battery ist mit einem leistungsstarken 36 V Akku für eine komfortable und kabellose Schnittarbeit von großen Hecken geeignet. Zudem ist sie mit einem um 180°-drehbaren Handgriff, Schnittgutkehrer und 2-stufiger Geschwindigkeitsregulierung ausgestattet.

    Spannung: 36 V
    Schnittlänge: 60 cm
    Zahnabstand: 26 mm
    Leistung je Akkuladung: max. 600 m*
    Ladegerät inklusive: Schnellladegerät Kärcher Battery Power 36 V
    Akku inklusive: 36 V/2,5 Ah

    Drehbarer Handgriff: ja
    2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: ja
    Schnittgutkehrer: ja

    * Maximale Leistung mit 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    Kärcher Akkuplattformen "Battery Power"

    Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

    Die Akku-Heckenschere ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Es gibt noch zahlreiche andere Produkte, mit denen beide Battery Power-Akkus kombiniert werden können.

    ZU DEN 18-V-PLATTFORMGERÄTEN
    Geräte der 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Hier finden Sie alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

    Wer noch mehr Power bei der Hecken- und Strauchpflege benötigt, für den kommt die leistungsstarke Akku-Heckenschere in der 36 V Variante in Frage. Außerdem gibt es noch zahlreiche andere Kärcher Produkte, mit denen der 36 V Battery Power-Akku kombiniert werden kann.

    ZU DEN 36-V-PLATTFORMGERÄTEN
    Garantieverlängerung Akku-Geräte

    Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte

    Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.

     

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