Akku-Heckenscheren | Kärcher

Das Leichtgewicht für müheloses und kräfteschonendes Arbeiten: die Akku-Heckenschere HGE 2-18 mit diamantgeschliffenem Messer für ein präzises Schnittergebnis.

Spannung: 18 V

Schnittlänge: 45 cm

Zahnabstand: 18 mm

Leistung je Akkuladung: max. 170 m²*

Ladegerät inklusive: Standardladegerät Kärcher Battery Power 18 V

Akku inklusive: 18 V/2,0 Ah

Drehbarer Handgriff: nein

2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: nein

Schnittgutkehrer: nein

* Maximale Leistung mit 18 V / 2,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.