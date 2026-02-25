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    Akku-Kettensäge | Kärcher

    AKKU-KETTENSÄGEN

    Baumpflege, Kronenschnitt, Brennholz machen, Bäume fällen: Kärcher Kettensägen und Teleskopsägen überzeugen in allen Disziplinen mit hoher Benutzerfreundlichkeit und erstklassiger Kettengeschwindigkeit.

    Application battery chain saw

    Akku-Kettensägen von Kärcher

    Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.

    Merkmale Kettensägen

    Battery Chain saw settings

    Mühelose Spannung der Kette per Drehknopf.

    Automatic chain lubrication

    Automatische Kettenschmierung für einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge.

    Battery chain saw brushless motor

    Bürstenloser Motor für verlängerte Lebensdauer.

    Akumulatorska lančana testera s kandžastim odstojnikom

    Krallenanschlag für sichere Führung und präzise Schnitte.

    Maksimalno bezbedna akumulatorska motorna testera

    Maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts durch das unmittelbare Stoppen der Kette.

    Oil level

    Der Ölfüllstand ist jederzeit über das transparente Sichtfenster einsehbar.

    Highlights Kettensäge

    Für die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery sind dank ihrer hervorragenden Geschwindigkeit und optimalen Schnittbreite selbst dicke Baumstämme kein Problem. Das werkzeuglose Kettenspannsystem sowie die automatische Kettenschmierung machen die Bedienung extrem einfach – ob für Profis oder Anfänger. Durch die Kettensägenbremse und das 2-Schalter-System ist die Sicherheit während des Einsatzes immer gewährleistet.
     

    Merkmale Teleskopsäge

    Easy setting Battery pole Saw

    Einfache Verstellung der Kettenspannung mit Inbussschlüssel.

    Automatic lubrication pole saw

    Geringer Verschleiß und Wartungsaufwand durch automatische Kettenschmierung.

    Battery pole saw

    Mit dem leichten Fiberglas-Verlängerungseinsatz können Äste bis zu einer Höhe von 4 Metern problemlos gesägt werden.

    Lako odlaganje akumulatorske teleskopske testere

    Die Teleskopsäge kann in 3 Teile zerlegt und platzsparend gelagert werden.

    Optimizovana raspodela težine akumulatorske teleskopske testere

    Optimale Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies Arbeiten dank eines praktischen Schultergurts.

    30°

    Optimierter 30°-Schwertwinkel für bequemes Arbeiten vom Boden aus.

    18 V Kärcher Battery Power

    CNS 18-30 Battery

    Einfach in der Handhabung, vielfältig in der Anwendung und perfekt für die Baumpflege: die leichte Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery mit werkzeuglosem Kettenspannsystem.

    Spannung: 18 V
    Führungsschiene: 30 cm
    Kettengeschwindigkeit: 10 m/s
    Öltank Kapazität: 200 ml
    Leistung je Akkuladung*: 70 Schnitte (10 cm Durchmesser)
    Werkzeuglose Kettenspannung: Ja
    Automatische Kettenschmierung: Ja
    Bürstenloser Motor: Ja

    * Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    PSW 18-20 Battery

    Mit der Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery ist jedes Geäst in bis zu 4 Metern Höhe einfach zu erreichen. Für eine sichere und komfortable Baumpflege.

    Spannung: 18 V
    Führungsschiene: 20 cm
    Kettengeschwindigkeit: 5,5 m/s
    Öltank Kapazität: 50 ml
    Leistung je Akkuladung*: 80 Schnitte (5 cm Durchmesser)
    Werkzeuglose Kettenspannung: Nein
    Automatische Kettenschmierung: Ja
    Bürstenloser Motor: Nein

    * Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    36 V Kärcher Battery Power

    CNS 36-35 Battery

    Mit schneller Kettengeschwindigkeit und breiter Schwertlänge: Die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Baumpflege.

    Spannung: 36 V
    Führungsschiene: 35 cm
    Kettengeschwindigkeit: 21 m/s
    Öltank Kapazität: 190 ml
    Leistung je Akkuladung*: 200 Schnitte (10 cm Durchmesser)
    Werkzeuglose Kettenspannung: Ja
    Automatische Kettenschmierung: Ja
    Bürstenloser Motor: Ja

    * Maximale Leistung mit 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    Kärcher Akkuplattformen "Battery Power"

    Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

    Kompakt und leistungsstark. Perfekt für kleine und mittelgroße Häuser und Gärten. Es gibt noch zahlreiche andere Produkte, mit denen die 18 V Battery Power-Akkus kombiniert werden können.

    ZU DEN 18-V-PLATTFORMGERÄTEN
    36 V Kärcher Akkuplattform „Battery Power“

    Hier finden Sie alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

    Kraftvoll für hohe Leistungsanforderungen. Perfekt für große Häuser und Gärten. Es gibt noch zahlreiche andere Produkte, mit denen die 36 V Battery Power-Akkus kombiniert werden können.

    ZU DEN 36-V-PLATTFORMGERÄTEN
    Garantieverlängerung Akku-Geräte

    Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte

    Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.

     

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