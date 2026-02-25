Akku-Kettensäge | Kärcher

Akku-Kettensägen von Kärcher
Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.
Baumpflege, Kronenschnitt, Brennholz machen, Bäume fällen: Kärcher Kettensägen und Teleskopsägen überzeugen in allen Disziplinen mit hoher Benutzerfreundlichkeit und erstklassiger Kettengeschwindigkeit.
Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.
Krallenanschlag für sichere Führung und präzise Schnitte.
Maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts durch das unmittelbare Stoppen der Kette.
Der Ölfüllstand ist jederzeit über das transparente Sichtfenster einsehbar.
Für die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery sind dank ihrer hervorragenden Geschwindigkeit und optimalen Schnittbreite selbst dicke Baumstämme kein Problem. Das werkzeuglose Kettenspannsystem sowie die automatische Kettenschmierung machen die Bedienung extrem einfach – ob für Profis oder Anfänger. Durch die Kettensägenbremse und das 2-Schalter-System ist die Sicherheit während des Einsatzes immer gewährleistet.
Die Teleskopsäge kann in 3 Teile zerlegt und platzsparend gelagert werden.
Optimale Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies Arbeiten dank eines praktischen Schultergurts.
Optimierter 30°-Schwertwinkel für bequemes Arbeiten vom Boden aus.
Einfach in der Handhabung, vielfältig in der Anwendung und perfekt für die Baumpflege: die leichte Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery mit werkzeuglosem Kettenspannsystem.
Spannung: 18 V
Führungsschiene: 30 cm
Kettengeschwindigkeit: 10 m/s
Öltank Kapazität: 200 ml
Leistung je Akkuladung*: 70 Schnitte (10 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Ja
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Ja
* Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Mit der Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery ist jedes Geäst in bis zu 4 Metern Höhe einfach zu erreichen. Für eine sichere und komfortable Baumpflege.
Spannung: 18 V
Führungsschiene: 20 cm
Kettengeschwindigkeit: 5,5 m/s
Öltank Kapazität: 50 ml
Leistung je Akkuladung*: 80 Schnitte (5 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Nein
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Nein
* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Mit schneller Kettengeschwindigkeit und breiter Schwertlänge: Die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Baumpflege.
Spannung: 36 V
Führungsschiene: 35 cm
Kettengeschwindigkeit: 21 m/s
Öltank Kapazität: 190 ml
Leistung je Akkuladung*: 200 Schnitte (10 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Ja
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Ja
* Maximale Leistung mit 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Kompakt und leistungsstark. Perfekt für kleine und mittelgroße Häuser und Gärten. Es gibt noch zahlreiche andere Produkte, mit denen die 18 V Battery Power-Akkus kombiniert werden können.
Kraftvoll für hohe Leistungsanforderungen. Perfekt für große Häuser und Gärten. Es gibt noch zahlreiche andere Produkte, mit denen die 36 V Battery Power-Akkus kombiniert werden können.
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