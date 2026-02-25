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    Akku-Laubbläser - kabellos mit voller Power | Kärcher

    Akku-Laubbläser und Laubsauger

    Laub. Im Herbst wunderschön anzuschauen, muss es doch auch beseitigt werden – von Fußwegen und Auffahrten aus Sicherheitsgründen, vom Rasen, damit dieser darunter nicht geschädigt wird. Der Mensch mit Besen, Rechen und Muskelkraft kommt da schnell an seine Grenzen. Leistungsstarke, Akku-Laubbläser und -sauger von Kärcher aber nicht! Akku-Gebläse sind immer da, wo sie gebraucht werden, unabhängig vom Einsatzort, liegen bequem in der Hand und sorgen schnell und gründlich für Laubfreiheit.

    Zwei überraschte Statuen staunen über entferntes Laub auf einer Treppe

    Die Kärcher Akku-Laubbläser und Akku-Laubsauger

    Wenn sich im Herbst Berge von herabgefallenem Laub auftürmen, braucht man tüchtige Helfer, um diese zu beseitigen. Laubbläser und Laubsauger sind solche Helfer, die es einfach machen, in Hof und Garten Ordnung zu halten.

    Merkmale der Akku-Laubsauger und -bläser

    Eine Person passt das Kärcher-Gerät an, indem er das Saug- und Blasrohr hinzufügt

    Abnehmbare Bauteile

    Dank der individuellen Anpassung des Akku-Laubsaugers und -bläsers lässt sich bei Bedarf das Gewicht des Geräts reduzieren. Sowohl Saug- und Blasrohr (BLV 36-240 Battery) als auch die Führungsrollen sind einzeln abnehmbar. Zudem gewährleistet der Zweithandgriff, dass das Gewicht des Geräts während der Bedienung bestmöglich verteilt ist.

    Ein Daumen betätigt den Turbo-Boost am Kärcher-Gerät

    Kraftvolle und gründliche Entfernung von Laub

    Wenn Muskelkraft oder andere Hilfsmittel an ihre Grenzen stoßen, überzeugen elektrische Laubbläser mit bis zu 240 km/h Luftgeschwindigkeit und maximalem Anwendungskomfort - und sorgen so schnell und gründlich für laubfreie Untergründe. Noch zeitsparender ist die Arbeit dank des Turbo Boosts, mit dem sich die Leistung des Geräts kurzfristig steigern lässt (BLV 18-200 Battery).

    Eine Hand betätigt am Kärcher-Gerät den Hebel zur Umstellung der Funktionen

    Stufenlose Einstellung

    Mit dem Hebel lässt sich stufenlos zwischen den Funktionen Blasen, Saugen oder auch einer Kombination aus beidem mit nur einem Handgriff wechseln.

    Zwei Hände halten den Kärcher Akku-Laubsauger und -bläser

    Zweithandgriff

    Sichert eine optimale Gewichtsverteilung des Akku-Laubsauger und -bläsers und einfache Handhabung.

    Ein Saug- und Blasrohr mit Führungsrollen auf dem Rasen

    Abnehmbare Führungsrollen

    Für komfortables Arbeiten mit dem Akku-Laubsauger und -bläser, auch in schwer zugänglichen Flächen.

    Kärcher Laubfangsack

    45 Liter Fangsackvolumen

    Garantiert langes, unterbrechungsfreies Arbeiten.

    Der Motor des Kärcher Akku-Laubsaugers und -bläsers

    Bürstenloser Motor

    Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts.

    Schwarze Flachdüse auf Rollen

    Abnehmbare Flachdüse

    Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden (BLV 36-240 Battery).

    Hände halten den Kärcher Akku-Laubsauger und -bläser

    Variable Drehzahlregulierung

    Ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit je nach Aufgabe.

    Highlights des Akku-Laubsaugers und -bläsers

    Ein ganzer Aufräumtrupp in einem Gerät

    Der Akku-Laubsauger BLV 36-240 Battery bläst, saugt und häckselt Grünabfälle im Nu weg. Mit bis zu 240 km/h entfernt das Gerät gerade auch nasses Laub, Rasen- und Heckenschnitt und transportiert es in kleine Stückchen zerteilt in den integrierten Fangsack mit extra viel Auffangvolumen.

    Merkmale des Akku-Laubbläsers

    Eine Person trägt den Kärcher Akku-Laubbläser

    Maximale Bewegungsfreiheit

    Der Akku-Laubbläser ermöglicht eine bestmögliche Bewegungsfreiheit, ohne dass dabei ein lästiges Stromkabel im Weg ist. Dabei bietet er gleichzeitig eine perfekte Balance, um auch längere und aufwendigere Arbeiten mühelos ausführen zu können.

    Eine Hand entfernt die Flachdüse vom Kärcher Akku-Laubbläser

    Abnehmbare Flachdüse

    Nicht jede zu reinigende Fläche ist denselben Witterungsbedingungen ausgesetzt. Besonders Regen und Nässe können die Entfernung von Laub erschweren. Dank der abnehmbaren Flachdüse mit integrierter Kratzkante befreit der Akku-Laubbläser die gewünschten Flächen auch von nassem Laub und festgetretenem Schmutz.

    Eine Hand hält den Kärcher Akku-Laubbläser am Griff

    Ergonomischer Handgriff

    Dank des komfortabel platzierten Geschwindigkeitsreglers ist die Bedienbarkeit des Geräts besonders einfach. Zusätzlich sorgt der ergonomische Handgriff dafür, dass der Akku-Laubbläser ideal in der Hand liegt.

    Eine Person nimmt das zweiteilige Rohr des Kärcher Akku-Laubbläsers auseinander

    Abnehmbare Geräteelemente

    Das abnehmbare zweiteilige Rohr dient der platzsparenden Verstauung nach der Anwendung.

    Eine Hand am Akku mit LCD-Display

    Moderne Anzeige

    Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay zeigt Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität an.

    Highlights des Akku-Laubbläsers

    Arbeiten mit viel Power und ohne Unterbrechung

    Ob auf Fußwegen und Auffahrten oder auf dem Rasen: wo auch immer sich das Laub im Herbst auftürmt, räumen es die leistungsstarken Akku-Laubbläser von Kärcher kraftvoll und gründlich zur Seite.[object Object],[object Object]

    18 V Kärcher Battery Power

    LBL 2 Battery Set

    Leistungsstarke Akku-Laubbläser von Kärcher: Egal, wo sie zum Einsatz kommen, sie befreien die gewünschten Flächen schnell und sorgfältig von Laub – und liegen dabei bequem in der Hand.

    Spannung: 18 V
    Luftgeschwindigkeit: max. 210 km/h
    Luftdurchsatz: max. 220 m³/h
    Leistung je Akkuladung*: max. 400 m²
    Ladegerät inklusive: Standardladegerät Kärcher Battery Power 18 V
    Akku inklusive: 18 V / 2,5 Ah
    Flachdüse inkl. Kratzkante: ja
    Leistungsregulierung: 1-stufig

    * Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    BLV 18-200 Battery

    3-in-1-Funktion: Saugen, Blasen und Mulchen mit nur einem Gerät – minimaler Aufwand für perfekte Ergebnisse. Der bürstenlose Motor des Akku-Laubsaugers und -bläsers erhöht dabei sowohl die Lebensdauer als auch die Leistung.

    Blasmodus Luftgeschwindigkeit: max. 200 km/h
    Leistung je Akkuladung Blasmodus*: max. 425 m²
    Saugmodus Luftgeschwindigkeit: max. 130 km/h
    Leistung je Akkuladung Saugmodus*: max. 45 l
    Akku und Ladegerät: Nicht im Lieferumfang enthalten
    Leistungsregulierung: ja (stufenlos)
    Turbo Boost: ja

    * Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    36 V Kärcher Battery Power

    LBL 4 Battery Set

    Egal, wo sich das Laub im Herbst auftürmt: Der Akku-Laubbläser LBL 4 Battery räumt es kraftvoll und gründlich zur Seite. Wenn Muskelkraft oder andere Hilfsmittel an ihre Grenzen stoßen, überzeugt der elektrische Laubbläser dank der 2-stufigen Leistungsregulierung und mit maximalem Anwendungskomfort.

    Spannung: 36 V
    Luftgeschwindigkeit: max. 250 km/h
    Luftdurchsatz: max. 330 m³/h
    Leistung je Akkuladung*: max. 550 m²
    Flachdüse inkl. Kratzkante: ja
    Leistungsregulierung: 2-stufig
    Ladegerät inklusive: Schnellladegerät Kärcher Battery Power 36 V
    Akku inklusive: 36 V / 2,5 Ah
    Flachdüse inkl. Kratzkante: ja
    Leistungsregulierung: 2-stufig

    * Maximale Leistung mit 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    BLV 36-240 Battery

    Der Akku-Laubbläser und -sauger BLV 36-240 Battery mit bürstenlosem und besonders effizientem Motor lässt Laub, Rasen- und Heckenschnittresten sowie Grünabfällen keine Chance. Dank der praktischen 3-in-1-Funktion des Akku-Gebläses werden sämtliche Blätter und Schnittreste nicht nur zusammengeblasen, sondern auch direkt eingesaugt und gehäckselt.

    Blasmodus Luftgeschwindigkeit: max. 240 km/h
    Leistung je Akkuladung Blasmodus*: max. 550 m²
    Saugmodus Luftgeschwindigkeit: max. 130 km/h
    Leistung je Akkuladung Saugmodus*: max. 75 l
    Akku und Ladegerät: Nicht im Lieferumfang enthalten
    Leistungsregulierung: ja (stufenlos)
    Turbo Boost: nein

    * Maximale Leistung mit 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    Kärcher Akkuplattformen "Battery Power"

    Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

    Kompakt und leistungsstark. Perfekt für kleine und mittelgroße Häuser und Gärten.

    ZU DEN 18-V-PLATTFORMGERÄTEN
    36 V Kärcher Akkuplattform „Battery Power“

    Hier finden Sie alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

    Kraftvoll für hohe Leistungsanforderungen. Perfekt für große Häuser und Gärten.

    ZU DEN 36-V-PLATTFORMGERÄTEN
    Garantieverlängerung Akku-Geräte

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