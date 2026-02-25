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    Akku-Multifunktionslampe | Kärcher

    Akku-Lampe

    Bringt Licht ins Dunkle: Die Akku-Multifunktionslampe sorgt für eine verbesserte Ausleuchtung an jedem Ort, wo bei Arbeiten im Dunkeln oder während Freizeitaktivitäten mehr Licht benötigt wird. Dank der integrierten Powerbank-Funktion können Sie elektronische Geräte wie Smartphones oder Tablets aufladen. Flexibler als jede Taschenlampe, mobiler als Strahler mit Kabel: die MFL 2-18 Akku-Multifunktionslampe.

    Kärcher Akku-Multifunktionslampe

    Ganz schön helle.

    Entdecken Sie jetzt unsere leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte als Teil der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Mit ihren 2 Gelenken ermöglicht sie eine flexible Ausrichtung des hellen Kopfes in jede gewünschte Richtung und bietet dabei beeindruckende Helligkeit von bis zu 280 Lumen in 2 verschiedenen Stufen. Aber das ist noch nicht alles! Diese multifunktionale Lampe verfügt auch über eine integrierte Powerbank-Funktion, mit der Sie nicht nur Ihr Smartphone, sondern auch viele weitere Geräte aufladen können. Holen Sie sich jetzt die ultimative Beleuchtungslösung, die Sie selbst im Dunkeln nicht im Stich lässt. Und das über eine Laufzeit von 9 Stunden mit dem 18/25 Battery Power-Akku. Mit dem großen 18/50 Battery Power-Akku ist die Laufzeit der Akku-Lampe sogar doppelt so lange.

    Merkmale der Akku-Lampe

    Kärcher Akku-Multifunktionslampe Helligkeitsstufen

    Zwei Helligkeitsstufen

    Zwei Helligkeitsstufen ermöglichen eine Anpassung der Helligkeit an die Anwendungssituation, je nachdem ob maximale Helligkeit (280 lm) oder ein gedimmtes Licht (80 lm) gewünscht ist.

    Kärcher Akku-Multifunktionslampe Flexibilität

    Flexible Gelenke

    Zwei flexible Gelenke ermöglichen eine optimale Ausleuchtung in jede gewünschte Richtung, unabhängig von der Position der Akku-Lampe.

    Kärcher Akku-Multifunktionslampe Powerbank-Funktion

    Powerbank-Funktion

    Die integrierte Powerbank-Funktion ermöglicht das Aufladen elektronischer Geräte wie Smartphones oder Tablets auch unterwegs.

    Kärcher Akku-Multifunktionslampe Tragegriff

    Tragegriff

    Durch den komfortablen Tragegriff lässt sich die Lampe einfach tragen.

    Kärcher Akku-Multifunktionslampe mit Wechselakku

    18 V Kärcher Wechselakku

    Der 18 V Kärcher Wechselakku sorgt für eine lange Laufzeit und uneingeschränkte Flexibilität.

    Anwendungsgebiete

    Kärcher Akku-Multifunktionslampe zum Ausleuchten

    Ausleuchten

    Zum Ausleuchten von dunklen Bereichen bei der Arbeit in der Werkstatt, im Keller oder auf dem Dachboden.

    Kärcher Akku-Multifunktionslampe für Camping

    Freizeitaktivitäten

    Für Freizeitaktivitäten, z. B. beim Camping oder auf der Terrasse.

    Powerbank Funktion der Kärcher Akku-Multifunktionslampe

    Aufladen

    Unterwegs zum Aufladen elektronischer Geräte.

    Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

    Die Akku-Multifunktionslampe ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery-Power Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.

    Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

    ZU DEN 18-V-PLATTFORMGERÄTEN
    Garantieverlängerung Akku-Geräte

    Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte

    Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.

     

    Zur Garantieverlängerung