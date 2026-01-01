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    Akku-Nass-/Trockensauger | Kärcher

    Akku-Nass-/Trockensauger

    Grenzenlose Freiheit – egal ob Gartenhaus, Auto oder Terrasse: Die vielseitigen 18 V / 36 V Akku-Nass-/Trockensauger sagen jedem Schmutz den Kampf an und vereinen die Vorteile von Akku-Nasssauger und Akku-Trockensauger. Egal ob nasser oder trockener Schmutz, dank Kärcher Battery Power-Wechselakku sind die Geräte jederzeit einsatzbereit – auch wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Und für noch mehr Flexibilität können die Akkus auch in anderen Geräten der jeweiligen 18 V bzw. 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform eingesetzt werden.

    Produkte

    Akku-Nass-/Trockensauger. Kein Kabel. Kein Limit.

    Die Akku-Nass-/Trockensauger bieten kabellose Bewegungsfreiheit. Schnell, effizient und gründlich. Bei trockenem und nassem Schmutz. Und dank des wechselbaren und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus ganz ohne Steckdosenstrom.

    THERE’S NO STOPPING YOUR WOW.

    Absolut keine Kabel für absolute Freiheit. Ohne Kabel, die ihn zurückhalten, kennt der WD 3-18 keine Grenzen. Bist auch du bereit, deine Grenzen zu überschreiten? Gehe weiter, ob zu Hause oder weit darüber hinaus. Dank Real Time Technology weißt du immer genau, wie viel Akku und Zeit noch übrig sind. Und wie gewohnt reinigt auch der Akku-Nass-/Trockensauger fast alles – ob nass oder trocken, grob oder fein, innen oder außen – es spielt einfach keine Rolle. Die überlegene Saugleistung der WD Battery Range und die effektive, rückstandsfreie Schmutzentfernung auf allen Oberflächen sorgen immer wieder für WOW.

    Merkmale

    18-V-Wechselakku

    18-V-Wechselakku – kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.

    Akkustatus auf LCD-Display

    Akkustatus wird jederzeit auf dem LCD-Display angezeigt (Real Time Technology).

    Praktische Zubehöraufbewahrung

    Praktische Zubehöraufbewahrung: platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs.

    Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf

    Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf: platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf.

    Ablagefläche zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen

    Ablagefläche: zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben und Nägel.

    Blasfunktion für schwer zugängliche Stellen

    Blasfunktion für schwer zugängliche Stellen.

    Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf

    Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf.

    „Pull & Push“-Verschlusssystem

    „Pull & Push“-Verschlusssystem: Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.

    Nasssaugen für große und kleine Wassermengen

    Nasssaugen leicht gemacht - für große und kleine Wassermengen.

    Ergonomisch geformter Tragegriff

    Ergonomisch geformter Tragegriff.

    Spezielle Clips-Bodendüse

    Spezielle Clips-Bodendüse.

    18 V Kärcher Battery Power

    WD 1 Compact Battery Set

    Spannung: 18 V
    Motor: 18 V
    Nennleistungsaufnahme: 250 W
    Behältergröße: 7 l
    Saugschlauchlänge: 1,20 m
    Akkulaufzeit: ca. 10 min*
    Filter: Patronenfilter
    Gewicht ohne Zubehör: 3,1 kg
    Fugendüse: ja
    Polsterdüse: ja
    Bodendüse: nein
    Ladegerät inklusive: Standardladegerät Battery Power 18 V
    Akku inklusive: 18 V / 2,5 Ah

    * Maximale Laufzeit mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku

    Schnell mal das Auto aussaugen? Kein Problem. Dank der speziellen Zubehöre für die Autoinnenreinigung und des kompakten Designs überzeugt der Akku-Nass-/Trockensauger der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform durch seine Vielseitigkeit und kennt beim Reinigen keine Grenzen. Ein kleiner Kraftzwerg!

    WD 2-18 Battery Set

    Spannung: 18 V
    Motor: 18 V
    Nennleistungsaufnahme: 270 W
    Behältergröße: 12 l
    Saugschlauchlänge: 1,80 m
    Akkulaufzeit: 10 min*
    Filter: Schaumstofffilter
    Gewicht ohne Zubehör: 3,6 kg
    Fugendüse: ja
    Polsterdüse: nein
    Bodendüse: ja
    Ladegerät inklusive: Standardladegerät Battery Power 18 V
    Akku inklusive: 18 V / 2,5 Ah

    * Maximale Laufzeit mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku

    Kompakt und flexibel. Der WD 2-18 Akku-Nasssauger, der auch trockenen Schmutz problemlos meistert, bietet gute Saugleistung und eine hohe Anwendungsvielfalt. Im Vergleich zum kleineren WD 1 Compact kommt der WD 2-18 mit Bodendüse und auf Rollen und bietet einen 5 Liter größeren Schmutzbehälter.

    WD 3-18 S Battery Set

    Spannung: 18 V
    Motor: 18 V
    Nennleistungsaufnahme: 270 W
    Behältergröße: 17 l
    Saugschlauchlänge: 2,0 m
    Akkulaufzeit: 20 min*
    Filter: Patronenfilter
    Gewicht ohne Zubehör: 4,1 kg
    Fugendüse: ja
    Polsterdüse: nein
    Bodendüse: ja
    Ladegerät inklusive: Standardladegerät Battery Power 18 V
    Akku inklusive: 18 V / 5,0 Ah

    * Maximale Laufzeit mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku

    Für noch mehr Schmutz, auch zum Nasssaugen: der WD 3-18 S mit Edelstahlbehälter. Dieser bietet nochmal 5 Liter mehr an Behältergröße im Vergleich zum WD 2-18 und überzeugt mit dem im Set enthaltenen 5,0-Ah-Wechselakku mit einer doppelt so langen, ununterbrochenen Laufzeit von 20 Minuten.

    WD 4-18 Dual Battery Set / WD 4-18 S Dual Battery Set

    Spannung: 2x 18 V
    Motor: 36 V
    Nennleistungsaufnahme: 380 W
    Behältergröße: 20 l
    Saugschlauchlänge: 2,20 m
    Akkulaufzeit: 28 min*
    Filter: Flachfaltenfilter
    Gewicht ohne Zubehör: 6,76 kg / 7,0 kg
    Fugendüse: ja
    Polsterdüse: nein
    Bodendüse: ja
    Ladegerät inklusive: 2x Schnellladegerät Battery Power 18 V
    Akku inklusive: 2x 18 V / 5,0 Ah

    * Maximale Laufzeit mit 2x 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku

    Leistungsstark und mobil: Der WD 4-18 Dual und die Edelstahlvariante WD 4-18 S Dual verfügen über die höchste Saugkraft innerhalb der Kärcher Home & Garden Range. Das Besondere: ein kraftvoller 36-V-Motor, der mit 2 18-V-Akkus in Reihenschaltung betrieben wird. Egal ob der Schmutz grob, fein, nass oder trocken ist – der WD 4-18 Dual und der WD 4-18 S Dual nehmen es mit allem auf.

    36 V Kärcher Battery Power

    WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set

    Spannung: 36 V
    Aufnahmeleistung: 300 W
    Behältergröße: 17 l (Premium mit Edelstahlbehälter)
    Saugschlauchlänge: 2,0 m
    Gewicht ohne Zubehör: 5,2 kg / 5,5 kg (Premium)
    Fugendüse: ja
    Polsterdüse: nein
    Bodendüse: ja
    Akkulaufzeit: ca. 15 min*
    Ladegerät inklusive: Standardladegerät Battery Power 36 V
    Akku inklusive: 36 V / 2,5 Ah

    * Maximale Leistung mit 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku

    Mehr Bewegungsfreiheit als je zuvor, aber mit extra Saugkraft! Der WD 3 Battery Akku-Nass-/Trockensauger bietet kabellose Freiheit bei voller Funktionalität. Egal ob der Schmutz grob, fein, nass oder trocken ist – der WD 3 Battery nimmt es mit allem auf.

    Zubehöre für Kärcher Nass-/Trockensauger

    Nass-/Trockensauger-Zubehöre: noch praktischer, noch gründlicher

    Die Zubehöre wurden speziell für die Kärcher Nass-/Trockensauger entwickelt. In Kombination mit den Geräten entfalten sie eine ungeahnte Reinigungseffizienz und erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.

     

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    Kärcher Battery Power-Akkuplattformen

    Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

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    Geräte der 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Hier finden Sie alle Geräte der 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Zu den 36-V-Plattformgeräten
    Garantieverlängerung Akku-Geräte

    Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte

    Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.

     

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