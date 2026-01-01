Ansaugschlauch | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.643-871.0Der Ansaugschlauch für die mobile Reinigung wird an den Druckreiniger adaptiert und ermöglicht die Nutzung alternativer Wasserquellen wie Brunnen oder Wasserkanister.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
198 x 144 x 48