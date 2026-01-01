Ansaugschlauch | Kärcher

Mithilfe des Ansaugschlauchs für die mobile Reinigung können Sie den Druckreiniger auch an alternative Wasserquellen wie Brunnen oder Wasserkanister anschließen. Hierfür wird der Tank vom Gerät abgenommen, das Anschlussstück des Schlauchs am Anschlussstutzen befestigt und das andere Schlauchende mit Filter ins Wasser gelegt. Beim anschließenden Betätigen der Pistole saugt das Gerät das Wasser an. Der Filter sorgt zuverlässig dafür, dass kein Schmutzwasser ins Gerät gelangt. Er lässt sich für die Reinigung entnehmen und kann unter fließendem Wasser ausgespült werden. Dank seiner Länge von 2 Metern bietet der Ansaugschlauch einen großen Aktionsradius.

Adaptiert am Gerät Ersetzt den Wassertank. Alternative Wasserquellen Keine Begrenzung des Wasservolumens. Integrierter Filter Verhindert, dass Schmutzwasser in das Gerät gelangt. Großer Aktionsradius 2 m Länge.