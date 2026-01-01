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    Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1 | Kärcher

    Schwarzes Kunststoff-Verbindungsstück mit Gewinde und Dichtungsring, zylindrische Form, isoliert auf weißem Hintergrund.

    Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1

    Bestellnummer: 2.997-120.0

    Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehören anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören.