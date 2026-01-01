Anschlusssatz Basic | Kärcher

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Bestellnummer: 6.997-358.0Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.
Farbe
Gelb
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
79 x 42 x 42
Anwendungsgebiete