Anschlusssatz Premium | Kärcher

Premium-Anschlusssatz zum passgenauen Anschluss von 3/4"-Wasserschläuchen (19 mm) an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke mit praktischem Klick-System. Der Anschlusssatz sorgt für erhöhten Wasserdurchfluss und ist für alle genannten Pumpen mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) geeignet.

Großer Durchmesser Für erhöhten Wasserdurchfluss Inklusive Hahnanschluss Zur schnellen Verbindung von Kupplung und Pumpe Praktisches Klick-System Erleichtert das Verbinden der Schläuche mit der Pumpe