10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Anschlusssatz Premium | Kärcher

    Gelber Kärcher Schlauchverbinder und schwarzer Adapter auf weißem Hintergrund.

    Anschlusssatz Premium

    Bestellnummer: 6.997-340.0

    Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.