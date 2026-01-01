Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm) | Kärcher

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Bestellnummer: 2.997-116.0Das Anschlussstück ermöglicht die vakuumfeste Verbindung einer 1 1/4"-Rohrleitung an der Saugseite einer Pumpe. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für eine zuverlässige Abdichtung.
Gewindegröße
G1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
63 x 80 x 63
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete