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    Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm) | Kärcher

    Schwarzes Kunststoffgewinde mit geripptem Design und sichtbarer Beschriftung "G3".

    Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm)

    Bestellnummer: 2.997-116.0

    Das Anschlussstück ermöglicht die vakuumfeste Verbindung einer 1 1/4"-Rohrleitung an der Saugseite einer Pumpe. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für eine zuverlässige Abdichtung.