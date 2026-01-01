Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm) | Kärcher

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Bestellnummer: 2.997-115.0Das Anschlussstück für den vakuumfesten Anschluss der Pumpe auf der Saugseite von Ansaugrohrleitungen ohne Gewinde (kompatibel für 1"-PE-Rohrdurchmesser). Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip.
Gewindegröße
G1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
54 x 72 x 54
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete