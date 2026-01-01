Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4" | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.997-113.0Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.
Gewindegröße
G1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
45 x 80 x 45
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete