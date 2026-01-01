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    Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4" | Kärcher

    Schwarzer Schlauchanschluss mit silberner Schlauchschelle auf weißem Hintergrund.

    Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4"

    Bestellnummer: 2.997-113.0

    Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.