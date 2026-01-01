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    Anti-Verdreh-Adapter | Kärcher

    Messing-Adapter mit schwarzem Kunststoffgriff, geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger, auf weißem Hintergrund.

    Anti-Verdreh-Adapter

    Bestellnummer: 2.644-257.0

    Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.