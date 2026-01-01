Anti-Verdreh-Adapter | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-257.0Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
137 x 26 x 26