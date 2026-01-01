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    Auto Zubehör Set | Kärcher

    Drei Kärcher Zubehörteile: eine schwarze Düse mit gelbem Rand, ein langer schwarzer Saugschlauch und ein kurzer flexibler Schlauch.

    Auto Zubehör Set

    Bestellnummer: 2.863-323.0

    Mit dem Autozubehörset für die Modelle VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax reinigen Sie Autoinnenräume im Handumdrehen.