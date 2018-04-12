Autodüse | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-316.0Schnelles und müheloses Absaugen garantiert: Mit der Autodüse reinigen Sie textile Oberflächen in Ihrem Auto und im Haushalt bequem und gründlich.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
258 x 105 x 40
Anwendungsgebiete