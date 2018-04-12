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    Autodüse | Kärcher

    Schwarze Kärcher Fugendüse, schräg von der Seite fotografiert, mit klar sichtbarem Logo.

    Autodüse

    Bestellnummer: 2.863-316.0

    Schnelles und müheloses Absaugen garantiert: Mit der Autodüse reinigen Sie textile Oberflächen in Ihrem Auto und im Haushalt bequem und gründlich.