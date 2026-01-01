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    Autoglasreiniger RM 650 | Kärcher

    Kärcher Autoglasreiniger in schwarzer Sprühflasche mit gelbem und pinkem Text "Bring Back the Wow".

    Autoglasreiniger RM 650

    Bestellnummer: 6.296-105.0

    Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.