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    Autoinnenreinigungsset | Kärcher

    Kärcher Zubehörset mit Schlauch, Fugendüse, Bürstenaufsätzen und gelbem Tuch auf weißem Hintergrund.

    Autoinnenreinigungsset

    Bestellnummer: 2.863-304.0

    Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörset für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.