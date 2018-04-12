Autoinnenreinigungsset | Kärcher

Mit dem umfangreichen Zubehörset bestehend aus 1,5 Meter Verlängerungsschlauch, extra langer Fugendüse, Autodüse, Saugpinsel mit harten Borsten, Saugpinsel mit weichen Borsten und Mikrofasertuch für glatte Oberflächen und Fensterflächen wird die Autoinnenreinigung zum Kinderspiel – und das Auto zur restlos sauberen Wohlfühlzone. Ob Fußraum, Fußmatte, Autositze, Armaturenbrett, Mittelkonsole, Fenster oder Kofferraum: Mit diesem Zubehörset ist der gesamte Autoinnenraum im Handumdrehen blitzsauber. Selbst schwer erreichbare Stellen wie Zwischenräume sowie empfindliche Oberflächen können perfekt gereinigt werden. Das Zubehörset ist für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger geeignet.

Inklusive Parkclip (Nutzung nur für WD-Sauger möglich) Kann auf Wunsch an der Bodendüse angebracht werden. Ermöglicht schnelles und bequemes Zwischenparken von Saugrohr und Düse bei Arbeitsunterbrechungen. Zubehörset für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger Mit dem ergonomischen Fußschalter wird die Bodendüse bequem und einfach für unterschiedliche Bodenbeläge (z. B. Teppich oder Laminat/Parkett) eingestellt. Die von Trockensaugern bekannten Symbole für Teppich- und Hartböden machen die Auswahl sehr einfach. Polsterdüse mit 2 Fadenhebern Für eine schonende und gründliche Reinigung von Polstern, Polstermöbeln und textilen Oberflächen.