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    Autoshampoo 3-in-1 RM 610 | Kärcher

    Kärcher Autoshampoo-Flasche mit schwarzem Etikett, Aufschrift "Bring Back the Wow", Bild eines Autos darunter.

    Autoshampoo 3-in-1 RM 610

    Bestellnummer: 6.295-750.0

    Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.