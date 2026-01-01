Autoshampoo 3-in-1 RM 610 | Kärcher

Bestellnummer : 6.295-750.0

Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.