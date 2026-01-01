Autoshampoo 3-in-1 RM 610 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-750.0Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
6
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 100 x 215
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete