Autoshampoo-Konzentrat RM 562 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-843.0Autoshampoo-Konzentrat zur materialschonenden Fahrzeugreinigung. Entfernt Öl, Fett, Winter- und Straßenschmutz auf Lack, Glas, Kunststoff und Chrom. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
70 x 70 x 240
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete