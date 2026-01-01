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    Autoshampoo-Konzentrat RM 562 | Kärcher

    Kärcher Autoshampoo-Konzentrat in schwarzer Flasche mit Aufschrift "Bring Back the Wow".

    Autoshampoo-Konzentrat RM 562

    Bestellnummer: 6.295-843.0

    Autoshampoo-Konzentrat zur materialschonenden Fahrzeugreinigung. Entfernt Öl, Fett, Winter- und Straßenschmutz auf Lack, Glas, Kunststoff und Chrom. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.