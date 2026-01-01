Autoshampoo-Konzentrat RM 562 | Kärcher

Produkt

Schaumbildung, kraftvolle und schonende Reinigung

Löst typische Verschmutzungen wie Öl, Fett, Winterschmutz, Emissionsverschmutzung

Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger

pH neutral

Äußerst materialschonend

Tenside nach OECD biologisch abbaubar

Reinigungsmittelkonzentrat

Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit

Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff