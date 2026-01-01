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    Autoshampoo RM 619 | Kärcher

    Blauer Kanister mit Kärcher Autoshampoo, Etikett zeigt weißen Sportwagen und Text "Bring Back the Wow".

    Autoshampoo RM 619

    Bestellnummer: 6.295-360.0

    Leicht alkalisches, schäumendes Reinigungsmittel für die gründliche Fahrzeugreinigung. Unbedenklich für die Umwelt und besonders schonend zu allen Lack- und Kunststoffoberflächen.