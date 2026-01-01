Battery Power 18/25 | Kärcher

Dank innovativer Real Time Technology wird der Akkustatus auf einen Blick sichtbar: Das integrierte LCD-Display zeigt Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an – immer in Abhängigkeit vom genutzten Gerät. Die Lithium-Ionen-Zellen garantieren eine immer gleichbleibende Leistung und verhindern sowohl die Selbstentladung als auch den Memory-Effekt (Kapazitätsverlust durch häufige Teilentladung). Der 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.

Innovative Real Time Technology Das integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an. 18 V Kärcher Akkuplattform Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattformgeräten. Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen Der Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung und Memory-Effekt. Automatischer Lagermodus Verlängert die Lebensdauer der Zellen. Strahlwassergeschützt nach IPX 5 Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser. Effizientes Temperaturmanagement Höchste Performance durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement. Intelligente Zellenüberwachung Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. Robustes Gehäuse Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.