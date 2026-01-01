Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Battery Power 18/50 | Kärcher

    Kärcher 18V Akku mit 5,0 Ah Kapazität, gelb-schwarz, seitliche Anzeige zeigt 100% Ladestatus.

    Battery Power 18/50

    Bestellnummer: 2.445-035.0

    18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.