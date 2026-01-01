Battery Power 18/50 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.445-035.018 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
5
Energie (Wh)
90
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
134 x 88 x 73
Produktinformationen
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung