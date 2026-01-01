Battery Power 18/50 | Kärcher

Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Zellen garantiert der Akku eine konstante Leistung. Zudem verhindern die Zellen eine Selbstentladung des Akkus sowie den Kapazitätsverlust bei häufiger Teilentladung (Memory-Effekt). Und per innovativer Real Time Technology mit integriertem LCD-Display werden Restlaufzeit, Ladezustand und Akkukapazität dauerhaft angezeigt. Der 18 V / 5,0 Ah Akku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.

Innovative Real Time Technology Das integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an. 18 V Kärcher Akkuplattform Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattformgeräten. Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen Der Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung und Memory-Effekt. Automatischer Lagermodus Verlängert die Lebensdauer der Zellen. Strahlwassergeschützt nach IPX 5 Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser. Effizientes Temperaturmanagement Höchste Performance durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement. Intelligente Zellenüberwachung Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. Robustes Gehäuse Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.