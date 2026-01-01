Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Battery Power 36/25 | Kärcher

    Kärcher Akku, 36V, 2.5 Ah, schwarz-gelb, mit Batteriestandsanzeige und "Battery Power"-Label.

    Battery Power 36/25

    Bestellnummer: 2.445-030.0

    36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.