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    Battery Power 4/25 | Kärcher

    Kärcher Akku, 4V, 2.5 Ah, schwarz-grau, mit Logo und technischen Spezifikationen auf der Seite.

    Battery Power 4/25

    Bestellnummer: 2.443-002.0

    Der 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku eignet sich für den Einsatz in allen 4 V Kärcher Battery Power-Geräten.