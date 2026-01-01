Battery Power 4/25 | Kärcher

Endlose Akkulaufzeit und starke Leistung: Der 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku punktet durch seinen einfachen Entriegelungsmechanismus, der ein müheloses und schnelles Einsetzen und Entnehmen ermöglicht – und das ganz ohne Werkzeug. Für eine maximale Flexibilität während der Anwendung kann die Gerätelaufzeit mit zusätzlichen Akkus beliebig verlängert werden. Das Kontaktsystem und der IPX4-Spritzwasserschutz garantieren eine sichere Anwendung, auch in Geräten mit höheren Strömen. Die hochwertigen Lithium-Ionen-Zellen überzeugen mit einer immer gleichbleibenden Leistung und verhindern sowohl die Selbstentladung als auch den Memory-Effekt (Kapazitätsverlust durch häufige Teilentladung). Ein weiterer Vorteil ist der Soft-Touch-Bereich für optimales Handling, ohne Abrutschen während des Akkuwechsels. Nachhaltig durch Akku-Sharing: Der 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku eignet sich für alle 4 V Kärcher Battery Power-Geräte mit Wechselakkusystem – auch für Geräte mit 2 Akkus.

4 V Kärcher Battery Power-Wechselakku Geeignet für alle 4 V Kärcher Battery Power-Geräte. Auch für Geräte, die einen höheren Leistungsbedarf haben und daher 2 Akkus benötigen. Mit einem zusätzlichen Akku erreichen Sie eine längere Gerätelaufzeit für mehr Flexibilität und Einsatzbereitschaft zu jeder Zeit. Nachhaltige und kostengünstige Verwendung des Akkus für verschiedene Geräte. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zelle Der 2,5 Ah Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung sowie Memory-Effekt. Mit Zellverbinder aus Kupfer für geringere Widerstände und mehr Leistung. Spritzwassergeschützt nach IPX4 Optimaler Schutz gegen Spritzwasser und somit perfekt für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Staub-, korrosions- und mechanisch geschütztes Gehäuse. Entriegelungsmechanismus mit Softgrip Schneller und einfacher Akkuwechsel ohne Werkzeug. Komfortable Entnahme, ohne Abrutschen durch Griffmulde. Effizientes Batteriemanagementsystem Betrieb mit optimalen Zellparametern für höchste Performance während Entlade- und Ladevorgang. Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. Längere Lebensdauer der Batterie. Temperaturmanagement Höchste Performance durch effizientes Abwärmekonzept. Sicheres und hochwertiges Kontaktsystem mit 5-poligem Stecker Höchste Sicherheit bei der Anwendung des Geräts und beim Laden. Das gilt auch bei hohen elektrischen Strömen. Robustes Gehäuse Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.