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    Blasadapterset | Kärcher

    Vier schwarze Kärcher Düsenaufsätze, einer mit schmaler Spitze, auf weißem Hintergrund.

    Blasadapterset

    Bestellnummer: 2.863-373.0

    Sorgt für müheloses Aufblasen und Ablassen von Luft aus Luftmatratzen, Schwimmbecken, Schlauchbooten usw. mit Hilfe eines Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugers.