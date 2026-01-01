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    Akku-Laubsauger BLV 36-240 Battery | Kärcher

    Kärcher Laubbläser mit gelbem Griff und schwarzem Fangsack, seitliche Ansicht.

    Akku-Laubsauger

    BLV 36-240 Battery

    Bestellnummer: 1.444-170.0

    • 3-in-1-Saug-/Blas- und -Mulchfunktion, Blasmodus 240 km/h, Saugmodus 130 km/h
    • Drehzahlregulierung, Häckselfunktion, 36-V-Akkuplattform, 45 l Fangsackvolumen
    • Fangsack, abnehmbare Flachdüse, Schultergurt