Akku-Laubsauger BLV 36-240 Battery | Kärcher

Nasse Blätter, Rasen- und Heckenschnittreste kleben gern am Boden fest wie tapeziert. Vor allem aus Ecken sind feuchte Pflanzenreste kaum mehr herauszubekommen. Um diesen Bodensatz zügig zu beseitigen, braucht es einen ganzen Aufräumtrupp. Oder den akkubetriebenen BLV 36-240 Battery, der schafft es alleine. Mit High-Power und einem Luftstrom von 770 m³/h beseitigt der kraftvolle Laubsauger gerade auch nasse Grünabfälle. Die benötigte Tatkraft lässt sich stufenlos über die Drehzahl regulieren, sodass zwischen maximaler Akkulaufzeit oder Leistung gewählt werden kann. Ein weiterer Wahlhebel sorgt für einen Wechsel zwischen den Einstellungen Blasen oder Saugen, die auch in Kombination verwendet werden können. Beim Saugen kommt der große Laubsack zum Einsatz, in den sämtliche Grünabfälle gleich kleingehäckselt werden. Damit der Umgang bei längeren Arbeitsintervallen nicht ermüdend ist, wurde auf Tragekomfort mittels eines ergonomischen Zweihandgriffs zur optimalen Gewichtsverteilung und auf abnehmbare Führungsrollen geachtet. Diese gestalten das Arbeiten leicht und effizient. Saug- und Blasrohr können ebenfalls separat abgenommen werden. Ein Akku ist nicht im Set enthalten.

Saug- und Blasrohr einzeln abnehmbar Ermüdungsfreies Arbeiten durch Gewichtsreduktion über separat abnehmbare Teile. Variable Drehzahlregulierung Ermöglicht stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit je nach Aufgabe. Wahlhebel zur Funktionseinstellung Stufenlose Einstellung zwischen Saugen und Blasen, auch in Kombination möglich. Zweithandgriff Sichert eine optimale Gewichtsverteilung und einfache Handhabung. Abnehmbare Führungsrollen Gestalten das Arbeiten leichter und zugleich effizienter. 45 Liter Fangsackvolumen Garantiert langes, unterbrechungsfreies Arbeiten. Häckselrad aus Metall Verbessert die Häckselleistung und erhöht die Lebensdauer des Geräts. Bürstenloser Motor Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts. Abnehmbare Flachdüse Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden.