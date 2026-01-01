Akku-Laubsauger BLV 36-240 Battery | Kärcher

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Akku-Laubsauger
Bestellnummer: 1.444-170.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Antrieb
Bürstenloser Motor
Turbo Boost Knopf
Nein
Geschwindigkeitsregulierung
Ja
Arbeitslautstärke (dB(A))
104
Blasmodus Luftgeschwindigkeit (km/h)
240
Saugmodus Luftgeschwindigkeit (km/h)
130
Fangsackvolumen (l)
45
Spannung (V)
36
Leistung je Akkuladung - Blasmodus (m²)
max. 1100
Leistung je Akkuladung - Saugmodus (l)
max. 150
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 20
Farbe
Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg)
4.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1290 x 230 x 380
Lieferumfang
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete