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    Bodendüsenset EasyFix | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsaufsatz mit schwarzem Griff und gelb-weißem Mikrofaserpad.

    Bodendüsenset EasyFix

    Bestellnummer: 2.863-337.0

    Mit komfortablem Klettsystem und passendem Universal-Bodentuch: Das Bodendüsenset EasyFix für Dampfreiniger ermöglicht einen Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt.