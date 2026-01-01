10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Bodenpflege Parkett gewachst/ mit Öl-Wachs-Finish RM 530 | Kärcher

    Kärcher Bodenpflegemittel für gewachstes Holz, gelbes Etikett mit Bild von Person, die einen Bodenreiniger in einem hellen Raum benutzt.

    Bodenpflege Parkett gewachst/ mit Öl-Wachs-Finish RM 530

    Bestellnummer: 6.295-778.0

    Optimale Pflege und Schutz für gewachste Holzböden oder Holzböden mit Öl-Wachs-Finish. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.