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    Bodenpflege Parkett versiegelt / Laminat / Kork RM 531 | Kärcher

    Kärcher Bodenpflege für versiegeltes Holz, gelbes Etikett mit Abbildung eines Raumpflegers und Bodenreinigungsgerät.

    Bodenpflege Parkett versiegelt / Laminat / Kork RM 531

    Bestellnummer: 6.295-777.0

    Optimale Pflege und Schutz für versiegelte Parkett-, Laminat- und Korkböden. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.