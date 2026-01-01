Bodenreinigung Stein RM 537 | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.295-943.0Bodenreiniger RM 537 für ein streifenfreies Ergebnis auf Fliesen, Stein und Naturstein. Entfernt effektiv und schonend Laufspuren und eignet sich bei Bedarf auch für Vinyl, PVC und Linoleum.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
65 x 65 x 210
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete