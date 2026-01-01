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    Bodenreinigung Stein RM 537 | Kärcher

    Kärcher Steinbodenreiniger-Flasche mit Etikett, das eine Person beim Reinigen eines Küchenbodens zeigt.

    Bodenreinigung Stein RM 537

    Bestellnummer: 6.295-943.0

    Bodenreiniger RM 537 für ein streifenfreies Ergebnis auf Fliesen, Stein und Naturstein. Entfernt effektiv und schonend Laufspuren und eignet sich bei Bedarf auch für Vinyl, PVC und Linoleum.