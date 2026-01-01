Bodenreinigung und -pflege Holz versiegelt RM 534 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-941.0Zur gründlichen, materialschonenden Reinigung, Auffrischung und Pflege von versiegelten Holzböden. Mit wirkungsvollem Nässeschutz gegen ein Aufquellen des Bodens. Mit frischem Zitronenduft.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
65 x 65 x 210
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete