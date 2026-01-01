Bodenreinigung Universal RM 536 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-944.0Für alle Hartböden: Bodenreiniger Universal RM 536 zur gründlichen Reinigung. Entfernt Laufspuren für ein streifenfreies Ergebnis. Mit Nässeschutz gegen Aufquellen der Böden und Zitronenduft.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
65 x 65 x 210
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete