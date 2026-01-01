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    Bodenreinigung Universal RM 536 | Kärcher

    Kärcher Mehrzweck-Bodenreinigerflasche mit gelbem Etikett, Bild einer Person beim Bodenwischen mit einem Kärcher-Gerät.

    Bodenreinigung Universal RM 536

    Bestellnummer: 6.295-944.0

    Für alle Hartböden: Bodenreiniger Universal RM 536 zur gründlichen Reinigung. Entfernt Laufspuren für ein streifenfreies Ergebnis. Mit Nässeschutz gegen Aufquellen der Böden und Zitronenduft.