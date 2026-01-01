Bodenreinigungsset SC1 Multi | Kärcher

Vom Handdampfreiniger zur Moppvariante in wenigen Sekunden: Das praktische Bodenreinigungsset EasyFix Large für den SC 1 Multi macht’s möglich. Einfach das Universal-Bodentuch Large per Klettsystem an der Bodendüse EasyFix Large befestigen und die Düse mit den beiden Verlängerungsrohren (jeweils 0,5 m) am SC 1 Multi anschließen – und schon kann die gründliche Reinigung des Hartbodens beginnen. Das Universal-Bodentuch sorgt mit der speziellen Schlingenstruktur für eine besonders gute Schmutzaufnahme. Die hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht exzellente und hygienisch saubere Reinigungsergebnisse in Ecken und Kanten. Das Bodenreinigungsset EasyFix Large ist im Standardlieferumfang des SC 1 Multi & Up enthalten.

Einfaches Anbringen des Bodendüsensets EasyFix Large am SC 1 Multi Die Bodendüse EasyFix lässt sich zusammen mit den Dampfreinigerrohren schnell und mühelos am Gerät anstecken. Hochwertige Feinstfaser Spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse auf allen versiegelten Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Fußlasche am Bodentuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Anwendungsgebiet (z. B. Trennung von Küche und Bad) kann in einem Feld auf der Fußlasche notiert werden. Innovative Lamellentechnologie Gleichmäßige Dampfverteilung dank der Lamellen über die Reinigungsfläche und auf dem Mikrofaser-Bodentuch. Flexibles Düsengelenk Ergonomische und effektive Reinigung bei jeder Körpergröße. Ideale Unterfahrbarkeit von Möbelstücken. Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für eine mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.