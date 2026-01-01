10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Bodenreinigungsset SC1 Multi | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsset bestehend aus Wischkopf, zwei Verlängerungsrohren und einem gelb-weiß gestreiften Mikrofaserpad.

    Bodenreinigungsset SC1 Multi

    Bestellnummer: 2.863-372.0

    Sauberkeit ohne Schmutzkontakt: Mit dem Bodenreinigungsset EasyFix Large für den SC 1 Multi kann der Handdampfreiniger blitzschnell zur Moppvariante umfunktioniert werden.