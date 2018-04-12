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    Bohrstaubfänger | Kärcher

    Kärcher Dreckfräser-Aufsatz, schwarz mit gelbem Knopf, auf weißem Hintergrund.

    Bohrstaubfänger

    Bestellnummer: 2.863-234.0

    Der Bohrstaubfänger ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.