Bohrstaubfänger | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-234.0Der Bohrstaubfänger ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
207 x 106 x 117
Anwendungsgebiete