Borstenband Unkrautentferner 3er Pack | Kärcher

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Bestellnummer: 2.445-244.0Ersatzborstenband aus Nylon für müheloses Entfernen von Unkraut, passend für die ergonomisch geformten Unkrautentferner WRE 18-55 und WRE 4 Battery von Kärcher.
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0
Menge (Stück)
3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
315 x 75 x 18
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete