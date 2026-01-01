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    Borstenband Unkrautentferner 3er Pack | Kärcher

    Drei Reihen von schwarzen Kunststoffteilen mit grauen Stäben, gleichmäßig angeordnet auf weißem Hintergrund.

    Borstenband Unkrautentferner 3er Pack

    Bestellnummer: 2.445-244.0

    Ersatzborstenband aus Nylon für müheloses Entfernen von Unkraut, passend für die ergonomisch geformten Unkrautentferner WRE 18-55 und WRE 4 Battery von Kärcher.