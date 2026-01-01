Borstenband Unkrautentferner | Kärcher

Unschön ist es, auf Wegen und in Mauerritzen das Unkraut sprießen zu sehen. Und schön, wenn die unliebsame Begrünung schnell entfernt werden kann. Das gelingt mit den Unkrautentfernern WRE 4 Battery und WRE 18-55 von Kärcher mühelos. Dank eines kraftvollen Motors, der hohen Drehzahl und vor allem des oberflächenschonenden und wirkungsvollen Nylon-Borstenbands. Jedes Borstenband kann bei Abnutzung in wenigen Schritten und ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Und schon kann es weitergehen: in rückenschonender Haltung trockene Moose und Unkräuter schnell und gründlich beseitigen.

Wirkungsvolle Borsten aus Nylon Für einen einfachen Austausch des abgenutzten Borstenbands.