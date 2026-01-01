Fasspumpe BP 1 Barrel | Kärcher

Die Fasspumpe BP 1 Barrel ist der perfekte Gießkannenersatz. Mit ihr wird die Bewässerung zum Kinderspiel und das Tragen schwerer Gießkannen hat sich erledigt. Doch nicht nur der Rücken wird geschont. Auch der Geldbeutel kommt mit dieser Bewässerungspumpe bestens weg. Dank kostenlosem, nährstoffreichem Regenwasser aus der Regentonne, wird teures Trinkwasser gespart. Die innovative Fassrandbefestigung sorgt für perfekten Halt und gewährleistet eine effektive Gartenbewässerung, die sich auszahlt. Zudem befindet sich an der Fassrandhalterung ein integrierter Ein-/Ausschalter mit dem sich die Pumpe bequem, zeit- und energiesparend ein- und auch wieder ausschalten lässt. Schwimmt der Schwimmerschalter im Wasser, regelt er die Pumpenaktivität je nach Wasserstand und schützt sie vor Trockenlauf. Dank des flexiblen Schlauchs an der Fassrandbefestigung lässt sich die Pumpe auf jede Fasshöhe individuell einstellen.

Flexible Fassrandbefestigung Perfekter Halt an jedem Fass dank höchster Passgenauigkeit. Integrierter Ein-/Ausschalter im Schwimmerschalter Für eine komfortable Bedienung der Pumpe direkt an der Halterung. Integrierter Vorfilter Schützt die Pumpe vor Verschmutzungen und erhöht damit die Lebensdauer und Funktionssicherheit. Verstellbare Schlauchlänge Perfekte Anpassung auf verschiedene Fasstiefen. Schwimmerschalter Zur wasserstandsabhängigen Regelung der Pumpenaktivität sowie zum Schutz vor Trockenlauf.