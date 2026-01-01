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    Fasspumpe BP 1 Barrel | Kärcher

    Kärcher Tauchpumpe in Gelb und Schwarz mit Schlauch und Griff, stehend auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Focus Green Silber 2008

    Fasspumpe

    BP 1 Barrel

    Bestellnummer: 1.645-460.0

    • Max. Fördermenge < 3800 l/h, Förderhöhe 11 m, Druck bis max. 1,1 bar
    • Integrierter Ein-/Ausschalter, Fassrandbefestigung, inklusive Vorfilter
    • Längenverstellbarer Schlauch