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    Fasspumpe BP 2.000-18 Barrel | Kärcher

    Kärcher Tauchpumpe mit gelbem Gehäuse und schwarzem Griff, verbunden mit gelben Schläuchen.

    Fasspumpe

    BP 2.000-18 Barrel

    Bestellnummer: 1.645-475.0

    • Max. Fördermenge < 2000 l/h, Förderhöhe 20 m, Druck bis max. 2 bar
    • 18-V-Akkuplattform, integrierter Ein-/Ausschalter, Fassrandbefestigung
    • Längenverstellbarer Schlauch, Akkuhalterung