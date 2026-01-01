Tiefbrunnenpumpe BP 4 Deep Well | Kärcher

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Tiefbrunnenpumpe
Bestellnummer: 1.645-421.0
Nennleistungsaufnahme (W)
700
Fördermenge max. (l/h)
4600
Förderhöhe (m)
43
Druck (bar)
max. 4.3
Eintauchtiefe (m)
12
Mindestdurchmesser des Brunnenrohrs (mm)
150
Fördertemperatur (°C)
35
Anschlussgewinde
G1
Anschlusskabel (m)
15
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Farbe
Silber
Gewicht ohne Zubehör (kg)
7.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
105 x 105 x 710
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete