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    Tiefbrunnenpumpe BP 4 Deep Well | Kärcher

    Kärcher Tauchdruckpumpe mit Steuergerät, Kabel und Zubehörteilen auf weißem Hintergrund.

    Tiefbrunnenpumpe

    BP 4 Deep Well

    Bestellnummer: 1.645-421.0

    • Max. Fördermenge < 4600 l/h, Förderhöhe 43 m, Druck bis max. 1,1 bar
    • Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl, Kabellänge 15 m
    • Schlauchanschlussstück, Befestigungsseil 15 m