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    Haus- & Gartenpumpe BP 4 Home & Garden eco!ogic | Kärcher

    Gelbe Kärcher Gartenpumpe mit schwarzem Motor und grauem Drehknopf, seitliche Ansicht auf weißem Hintergrund.

    Haus- & Gartenpumpe

    BP 4 Home & Garden eco!ogic

    Bestellnummer: 1.645-354.0