Haus- & Gartenpumpe BP 4 Home & Garden | Kärcher

Ob zur Bewässerung, zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung – die Kärcher Qualitätspumpe BP 4 Home & Garden eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen als Brauchwasser (z.B. Regenwasser aus Zisternen). Dank automatischer Start-/ Stopp-Funktion schaltet sich die Pumpe bei Bedarf automatisch ein – und später wieder aus. Größtmöglicher Schutz inklusive: Die Pumpe wird automatisch über einen Trockenlaufschutz abgeschaltet und die Fehleranzeige leuchtet auf. Die leistungsstarke Pumpe ist wartungsfrei und besticht durch konstanten Druck für eine optimale Gartenbewässerung. Ein integrierter Fußschalter, 2 Ausgänge für gleichzeitigen Betrieb zweier Anschlussgeräte sowie geräuschhemmende Gummifüße sind weitere Komfortmerkmale. Der serienmäßige Vorfilter und das integrierte Rückschlagventil stellen einen zuverlässigen Betrieb sicher. Die hochwertigen Materialien versprechen eine lange Lebensdauer. Eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre ist möglich.

Komfort in Haus und Garten Zuverlässige Versorgung im Haus sowie konstanter Druck für die Gartenbewässerung. Sicher und langlebig Serienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet. Start-/Stopp-Automatik Je nach Bedarf starten und stoppen die Pumpen automatisch. Optimales Ansaugen Ohne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne. Fehleranzeige Im Störungsfall wird ein saug- oder druckseitiger Fehler angezeigt. Zwei Wasserausgänge Mehrfach-Nutzung: z. B. Rasenbewässerung per Sprinkler und gleichzeitiges manuelles Bewässern mit einer Gartenspritze. Flexibler T-Anschlussstutzen Flexibel montierbar - für eine optimale Ausrichtung der verbundenen Schläuche. Komfortabler Fußschalter Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten. Ergonomischer Griff Komfortable Handhabung und leichter Transport.