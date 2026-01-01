10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Gartenpumpe BP 4.500 Garden | Kärcher

    Gelbe Kärcher Gartenpumpe mit schwarzem Gehäuse und Griff, seitliche Ansicht auf weißem Hintergrund.

    Gartenpumpe

    BP 4.500 Garden

    Bestellnummer: 1.645-700.0

    • Max. Fördermenge < 4500 l/h, Förderhöhe 36 m, Druck bis max. 3,6 bar
    • Komfortabler Fußschalter, ergonomischer Tragegriff, optimierter Anschlussstutzen