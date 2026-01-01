Gartenpumpe BP 4.500 Garden | Kärcher

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Gartenpumpe
Bestellnummer: 1.645-700.0
Nennleistungsaufnahme (W)
550
Fördermenge max. (l/h)
4500
Förderhöhe (m)
36
Druck (bar)
max. 3.6
Ansaughöhe (m)
8
Fördertemperatur (°C)
35
Anschlussgewinde
G1
Anschlusskabel (m)
1.5
Spannung (V)
230 - 240
Frequenz (Hz)
50
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
6.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
7.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
372 x 186 x 231
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete