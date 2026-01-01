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    Tiefbrunnenpumpe BP 6 Deep Well | Kärcher

    Kärcher Tauchdruckpumpe mit Kabel, Steuergerät und Zubehörteilen auf weißem Hintergrund.

    Tiefbrunnenpumpe

    BP 6 Deep Well

    Bestellnummer: 1.645-422.0

    • Max. Fördermenge < 5000 l/h, Förderhöhe 55 m, Druck bis max. 5,5 bar
    • Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl, Kabellänge 30 m
    • Schlauchanschlussstück, Befestigungsseil 30 m