Tiefbrunnenpumpe BP 6 Deep Well | Kärcher

Dank ihres 30 m langen Anschlusskabels ist die Tauchdruckpumpe BP 6 Deep Well prädestiniert für die Wassergewinnung aus tieferen Brunnen. Ob Gartenbewässerung oder hausinterne Brauchwasserversorgung in Verbindung mit einem Druckschalter - mit Grundwasser aus dem eigenen (Tief-)brunnen kann rund um Haus und Garten literweise kostbares Trinkwasser gespart werden. Pumpengehäuse und Gewindestutzen sind aus Edelstahl und damit äußerst robust. Ein integrierter Vorfilter sowie ein Abstandsfuß schützen den Wassereinlass der Pumpe während und nach der Installation zuverlässig vor Verschmutzung. Das im Lieferumfang enthaltene 30 m lange Seil lässt sich gut an der Pumpe anbringen und ermöglicht so ein sicheres Abseilen. Durch den separaten Ein-/Ausschalter am Kabelende lässt sich die Pumpe gut und sicher bedienen. Dank des enthaltenen Schlauchanschluss-Sets können 3/4"- sowie 1"-Schläuche problemlos an die Pumpe angeschlossen werden. Inkl. integriertem Rückschlagventil.

Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl Höhere Lebensdauer und Stoßfestigkeit. 30 Meter Anschlusskabel Sicherer Einsatz auch in tiefer gelegenen Bereichen. Inklusive Pumpenanschlussstück und Rückschlagventil Schneller Anschluss von 3/4"- und 1"-Schläuchen an die Pumpe. Abstandsfuß als Installationshilfe Zuverlässiger Schutz vor Schmutz beim Ablassen und Installieren der Pumpe. Ein-/Ausschalter am Kabelende Komfortable und sichere Bedienung der Pumpe. Inklusive 30 Meter Befestigungsseil Für einen sicheren Halt der Pumpe. Integrierter Vorfilter Schützt die Pumpe vor Verschmutzungen und erhöht damit ihre Lebensdauer und Funktionssicherheit.