Gartenpumpe BP 6.000 Garden | Kärcher

Wasser aus Regenfässern, Zisternen & Co. lässt sich mit der Gartenpumpe BP 6.000 Garden von Kärcher komfortabel, umwelt- und budgetschonend nutzen. Die kompakte Wasserpumpe bietet eine hohe Saugkraft und Druckleistung. Die in der leichten, aber robusten Pumpe verbauten Materialien sind hochwertig und versprechen eine lange Lebensdauer. Die Gartenpumpe ist wartungsfrei, kann werkzeuglos angeschlossen werden und lässt sich mit ihrem ergonomischen Griff ganz bequem transportieren. Ebenfalls praktisch: Per großem Fußschalter lässt sich die Pumpe rückenschonend ein- und ausschalten. Außerdem ist eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre möglich. Darüber hinaus kann die BP 6.000 Garden durch den zusätzlichen Einbau eines elektronischen Druckschalters zu einer Pumpe mit automatischer Start/Stopp-Funktion aufgerüstet und dann auch zur Hauswasserversorgung eingesetzt werden.

Robust und langlebig Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. Komfortabler Fußschalter Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten. Optimales Ansaugen Ohne Weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8 Meter Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne. Separate Einfüllöffnung Einfache Befüllung vor dem Gebrauch. Ablassschraube Optimaler Schutz gegen Frostschäden. Optimierte Anschlüsse Das perfekt abgestimmte Dichtungssystem ermöglicht das werkzeugfreie Anschließen der Pumpe. Ergonomischer Griff Komfortable Handhabung und leichter Transport.